هبوط اضطراري لطائرة في اليونان متجهة من بريطانيا إلى تركيا

اضطرت طائرة ركاب للهبوط اضطراريًا في اليونان، بعد أن تعرض قائدها لحالة إغماء على ارتفاع 30 ألف قدم.

‏وكانت الطائرة التابعة لشركة «جت 2» متجهة يوم الثلاثاء الماضي، 23 أغسطس الجاري، من مطار برمنجهام في بريطانيا إلى أنطاليا في تركيا.

تحرك سريع

فيما قام مساعد قائد الطائرة في الكابينة بالتحرك سريعًا، وهبط اضطراريًا في اليونان، بعد إغماء قائد الطائرة على الفور، بسبب ما وصفته شركة الطيران بـ«حالة طبية طارئة»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك.

مساعد قائد الطائرة اضطر للهبوط

وقال أحد الركاب: «بينما كنا جميعًا جالسين، لاحظنا شيئًا ما يحدث في مقدمة الطائرة، واعتقدنا في البداية أن شخصًا ما قد أصاب نفسه في المرحاض أثناء تعرضه للاضطراب، ثم قيل لنا إننا هبطنا في مطار ثيسالونيكي باليونان بسبب حالة طبية طارئة على متن الطائرة».

وأضاف أن الموظفين بذلوا كل ما في وسعهم لإخبارالركاب بشأن إغماء قائد الطائرة، بمجرد خروجهم من الطائرة إلى صالة المطار.

ولم يتم السماح للركاب بالنزول من الطائرة لحين قيام سيارة إسعاف بنقل الطيار المغمى عليه، وهو الأمر الذي استغرق أكثر من ساعة.