اليونان تفرج عن ناقة نفط إيرانية مجتجزة من أسابيع

أفاد موقع «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، بأنه تمَّ الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية سبق أن احتجزتها اليونان.

احتجاز ناقلتي نفط في مياه الخليج

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في أواخر مايو الماضي، أنَّ قواته البحرية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، رداً على قيام السلطات اليونانية باحتجاز ناقلو نفط إيرانية زعامة أن هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي.

الخارجية اليونانية: ما حدث «قرصنة»

وعلقت وزارة الخارجية اليونانية، على اتهامات إيران لها بالنفي، واصفة احتجاز ناقلتين يونانيتن بالقرصنة داعية للإفراج الفوري عنهما.