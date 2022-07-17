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تحطم طائرة شحن أوكرانية على متنها 8 أفراد شرقي اليونان «صور وفيديو»

الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا في «مطار كافالا» اليوناني

كتب:

حسن رمضان
12:56 ص | الأحد 17 يوليو 2022
تحطم الطائرة الأوكرانية شرقي اليونان

تحطم الطائرة الأوكرانية شرقي اليونان

أعلنت وسائل إعلام يونانية، تحطم طائرة شحن أوكرانية، شرقي البلاد، وقالت قناة «إيه آر تي» التلفزيونية، إن طائرة شحن من طراز «أنطونوف» تحطمت مساء أمس السبت غربي مدينة كافالا الواقعة شرقي اليونان، وكانت متوجهة إلى الأردن.

وكانت الطائرة على متنها طاقم مكون من 8 أفراد، وقال  شهود عيان، إن الطائرة المنكوبة، اصطدمت بحقل ذرة وسط انفجارات ولم يصب أحد بأذى.

إقلاع الطائرة المنكوبة من صربيا

وأشارت قناة «إيه آر تي» التلفزيونية إلى أن الطائرة الأوكرانية، أقلعت من صربيا وكانت في طريقها إلى الأردن.

وطلبت الطائرة، الهبوط اضطراريا في «مطار كافالا» اليوناني، القريب لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

ورصدت الطائرة الأوكرانية، آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب المدينة اليونانية، حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.

نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم

 بدورها، قالت وكالة «أنباء أثينا»، إن شهودا رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات.

وأوضح مسؤولون، أنه تم نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم، ولم تتمكن السلطات من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة، فيما أشار قرويون، إلى أن الطائرة كانت مشتعلة قبل تحطمها.

 

 

 

 

 

 

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