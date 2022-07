تحطم طائرة شحن أوكرانية على متنها 8 أفراد شرقي اليونان «صور وفيديو»

أعلنت وسائل إعلام يونانية، تحطم طائرة شحن أوكرانية، شرقي البلاد، وقالت قناة «إيه آر تي» التلفزيونية، إن طائرة شحن من طراز «أنطونوف» تحطمت مساء أمس السبت غربي مدينة كافالا الواقعة شرقي اليونان، وكانت متوجهة إلى الأردن.

وكانت الطائرة على متنها طاقم مكون من 8 أفراد، وقال شهود عيان، إن الطائرة المنكوبة، اصطدمت بحقل ذرة وسط انفجارات ولم يصب أحد بأذى.

وأشارت قناة «إيه آر تي» التلفزيونية إلى أن الطائرة الأوكرانية، أقلعت من صربيا وكانت في طريقها إلى الأردن.

وطلبت الطائرة، الهبوط اضطراريا في «مطار كافالا» اليوناني، القريب لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

ورصدت الطائرة الأوكرانية، آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب المدينة اليونانية، حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.

#Greece / #Ukraine:#BREAKING:



There are reports that apparently a Ukrainian AN-12 Cargo Plane crashing north of Greece.



pic.twitter.com/YhurxeK4b2