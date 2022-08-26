مؤسسات خيرية تحذر من آثار كارثية على الفقراء من أسعار الطاقة في بريطانيا

قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة ببريطانيا، جنبًا إلى جنب مع الارتفاع السريع في تكاليف الغذاء، إلى ركود في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك إنجلترا.

وتحذر المؤسسات الخيرية وقادة الصحة العامة وحتى شركات الطاقة من آثار كارثية على الفقراء الذين يكافحون بالفعل من أجل تحمل الضروريات مع تأخر الأجور، وفقًا للصحيفة.

عامل بإحدى الجمعيات: ارتفاع طلبات المساعدة

وقال جون تيلور، الذي يعمل بجمعية «مسيحيون ضد الفقر» الخيرية لتقديم المشورة بشأن الديون، إن أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين لم يواجهوا مشاكل ديون من قبل يتجهون إلى خط المساعدة الخاص بالمجموعة.

وأضاف: «ما أراه كثيرًا في الوقت الحالي هو المآسي الشخصية، وفقدان الأحباء، والمشاكل الصحية العاطفية، والضغط الناتج عن عدم معرفة كيفية دفع الفاتورة التالية أو الحصول على طعام كافٍ»، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

رفع فواتير الطاقة في إنجلترا بنسبة 80%

وأعلنت منظمة أوفجيم البريطانية، اليوم، أن فواتير الطاقة في إنجلترا سترتفع بنسبة 80% لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ووصفتها المنظمة بالأزمة التي يتعين معالجتها من قبَل الحكومة ورئيس الوزراء الجديد، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وسترتفع فواتير الطاقة إلى ثلاثة أضعاف العام الماضي، حيث كانت 1277​ جنيهًا إسترلينيًا، وهو عامل رئيسي في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

وقال ناظم الزهاوي، وزير المالية البريطانية اليوم، إنه يعمل على خطة استعدادًا للحكومة المقبلة، رغم أنه أقر بأن سقف السعر الجديد سيسبب توترًا وقلقًا للملايين.

اتخاذ إجراءات فورية

وقال جوناثان بريري، الرئيس التنفيذي لشركة أوفجيم، إن الارتفاع سيكون في جميع أنحاء بريطانيا، ومن المحتمل زيادة أخرى خلال العام المقبل، ما يعكس ضغوطًا كبيرة على الأسعار في أسواق الطاقة.

وأضاف بريري أن المرشحين لرئاسة الوزراء «ليز تروس أو ريشي سوناك»، بحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري بمجرد تولي المنصب، الشهر المقبل.

وأشار بريري إلى أن رئيس الوزراء الجديد، سيحتاج إلى مزيد من العمل لمعالجة تأثير زيادات الأسعار في أكتوبر والعام المقبل، كما أن الاستجابة يجب أن تتناسب مع حجم الأزمة التي نواجهها.

وذكر أن الشركة لم تقدم توقعات لشهر يناير المقبل عندما يبدأ سقف السعر جديد، لأن السوق لا تزال متقلبة للغاية، لكنها أكدت أن سوق الغاز في الشتاء قد تسوء بشكل ملحوظ حتى عام 2023.

الحكومات الأوروبية تسعي للحفاظ على الغاز وزيادة تخزينه

واشتبك المرشحان حول كيفية الرد، ورفض المحللون مقترحاتهما حول تعليق الرسوم البيئية أو خفض ضريبة المبيعات باعتبارها قليلة للغاية لتفادي الضرر غير المسبوق لميزانيات الأسر.

ومن جهة أخرى، سعت الحكومات الأوروبية إلى الحفاظ على الغاز وزيادة التخزين وخفض الفواتير، وتوقفت الحكومة البريطانية بسبب السباق على استبدال بوريس جونسون.