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وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض

كتب:

أبانوب رجائي
06:29 م | السبت 27 أغسطس 2022
غالب كامل

غالب كامل

توفي الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض، حسبما كتب نجله رائد عبر «تويتر».

وكتب «رائد»: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل».

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل اليوم في السعودية، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

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