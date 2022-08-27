وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض
كتب:
أبانوب رجائي
06:29 م | السبت 27 أغسطس 2022
غالب كامل
توفي الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض، حسبما كتب نجله رائد عبر «تويتر».
وكتب «رائد»: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل».
بسم الله الرحمن الرحيم— رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل
ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل اليوم في السعودية، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.