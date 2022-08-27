وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض

توفي الإعلامي السعودي غالب كامل بعد صراع مع المرض، حسبما كتب نجله رائد عبر «تويتر».

وكتب «رائد»: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل».

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل — رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل اليوم في السعودية، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.