منى عمر: قمة «تكاد 8» تكتسب أهميتها من قوة اليابان الاقتصادية

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن قمة «تكاد 8»، هي القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهميتها تنبع من أهمية دولة اليابان كقوة اقتصادية عالمية، وهي واحدة من شراكات الاتحاد الأفريقي، والذي كان حريصا على وجود شراكات مع القوى المختلفة حول العالم.

عمر: اليابان لها دور قوى في أفريقيا بدعم كل الملفات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «DMC»، أن اليابان تتميز بدور قوي بالنسبة لإفريقيا في دعم كل الملفات الخاصة بالاتحاد الإفريقي سواء من الناحية الاقتصادية أو ناحية السلم والأمن الإقليمي.

عمر: اليابان تسعى أن يكون دعمها مقدم للتنمية بشكل عام

واستطردت: «اليابان حريصة أن يكون الدعم بتاعها مقدم للتنمية بصفة عامة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا واللي بتتميز بيها اليابان، بالإضافة لدعمها لعملية بناء القدرات وتحقيق السلم والأمن، وهما دول الـ3 مجالات اللي ركزوا عليها، لأن الصين بتدخل في مجالات البنية الأساسية أو التجارة، لكن اليابان هي أكثر الدول حرصا على التقدم التكنولوجي ونقله لمختلف الدول».

وتابعت: «توجيه الاستثمارات لمناطق تكون مدرة للربح دي أولوية مطلقة، وفيه تنافس من كل القوى الدولية على القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف».