أسماء المقبولين في مدارس تمريض بني سويف.. 221 طالبا وطالبة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض التابعة لإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي بلغ عددهم 221 طالبا وطالبة موزعين على 7 مدارس تمريض على مستوى المحافظة.

درجات القبول بمدارس التمريض في بني سويف

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في بيان، إنه جرى قبول 221 طالبا وطالبة: 29 طالبًا بمدرسة باروط للبنين بحد أدنى لمجموع تنسيق القبول 272.75 درجة، و30 بمدرسة بني سويف بحد أدنى 273 درجة، و31 طالبا بالواسطى بحد أدني 268.25 درجة، و30 طالبا بمدرسة ناصر بحد أدنى 268.25 درجة، و30 طالبًا بمدرسة ببا بحد أدنى 270.75 درجة، و31 طالبًا بمدرسة الفشن بحد أدنى 264 درجة، و30 طالبًا بمدرسة تمريض سمسطا بحد أدنى 259.5 درجة.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة القبول بمدارس التمريض

واستقبل محافظ بني سويف محافظ بمكتبه، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع.

أسماء الطلاب المقبولين بمدارس تمريض بني سويف

وجاءت أسماء الطلاب المقبولين بمدارس تمريض بني سويف السبع وعددهم 221 طالبا وطالبة في سبع مدارس على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من الاختبارات المقررة والمحددة، كالتالي: