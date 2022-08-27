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الأمم المتحدة: حياة كريمة مشروع شديد الأهمية ونسعى للاستفادة من آليات تنفيذه

كتب:

محمد مجدي
تصوير:

سليمان العطيفي
06:53 م | السبت 27 أغسطس 2022
الأمم المتحدة: حياة كريمة مشروع شديد الأهمية ونسعى للاستفادة من آليات تنفيذه

أشاد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكيم شتاينر، خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا «تيكاد 8»، المنعقدة في العاصمة التونسية اليوم، بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: المبادرة الرئاسية المصرية شديدة الأهمية

ووصف مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، مبادرة «حياة كريمة»، خلال لقائه بـ«مدبولي» اليوم، مبادرة حياة كريمة بـ«مشروع شديد الأهمية».

وأشار «شتاينر»، إلى أن برامج الأمم المتحدة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من آليات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في مصر، مشيدا في الوقت ذاته بنطاق المبادرة الرئاسية الواسع، وضخامة حجم مشروعات المبادرة الرئاسية.

إشادة بالتشريعات والإجراءات التي تعمل عليها الدولة في برنامج تنمية الأسرة

كما أشاد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالمشروع الهام التي تعمل عليه الدولة حالياً، وهو برنامج تنمية الأسرة المصرية، مشيداً في الوقت ذاته بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من نية الدولة لتبني تشريعات وإجراءات تدعم هذا التوجه.

وأبدى «شتاينر»، إعجابه بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، واصفاً ذلك بأنه «إشارة قوية» لما توليه الدولة المصرية بقضايا «التنمية البشرية».

كما أكد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وجود شراكة قوية بين «البرنامج»، ومصر في دعم قضايا المناخ، ومن بينها التمويل، حتى يتم تحويل تعهدات الدول لبرامج للتنفيذ على الأرض.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.