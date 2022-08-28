القبض على عامل متهم بطعن زوجته في مشاجرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من القبض على عامل متهم بإصابة زوجته بجرح طعني خلال مشاجرة بينهما على ذمة التحريات.

استقبال مستشفى ههيا زوجة مصابة بطعنة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا باستقبال مستشفى ههيا المركزي امرأة تبلغ من العمر 33 عاما مصابة بجرح طعني.

الزوجة تتهم الزوج بإصابتها بسكين

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ههيا لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال المصابة اتهمت زوجها بالتسبب في إصابتها بعدما تعدى عليها بسكين أثناء مشاجرة بينهما.

الرأي القانوني للحادث

وقال مجدي صلاح الغمري إن المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أن «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين».

وأضاف الخبير القانوني: «إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

وكانت محافظة الشرقية شهدت واقعة مؤسفة أخرى، حيث وجهت الأجهزة الأمنية الاتهام في تورط أب بقتل ابنه في مدينة مشتول السوق، بعدما تعدى عليه بالضرب المبرح.