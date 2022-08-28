«نظف مكانك تاخد حاجة حلوة» مبادرة مصايف الإسكندرية لتشجيع الأطفال

«نظف مكانك تاخد حاجة حلوة» جملة بسيطة قالها مسؤولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية للأطفال وذلك كمبادرة أطلقوها العام الماضي، واستكملوها هذا العام بهدف المحافظة على نظافة على الشواطئ العامة، وتحفيز الأطفال على صنع العادات الطيبة.

مبادرة نظافة الشواطئ بدأت العام الماضي بأدوات دراسية

إدارة السياحة والمصايف أطلقت تلك المبادرة العام الماضي حيث وزعوا بسكويت وهدايا عدة أبرزها ادوات دراسية بالتزامن مع دخول المدارس حينها، وهو الأمر الذي كرروه مجددا في عدد من شواطئ الإسكندرية إلا أنه كان مقتصر على توزيع البسكويت والحلوى على الأطفال والمصطافين مقابل جمع القمامة ووضعها في الصناديق والحاويات المخصصة لها.

مصايف الإسكندرية: نرسخ فكرة النظافة على الأماكن العامة

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المبادرة تهدف لترسيخ فكرة النظافة على الأماكن العامة وتستخدم التحفيز والتشجيع من خلال استبدال القمامة بهدايا مثل «البسكويت».

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أنه في العام الماضي قد أطلقت الإدارة وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مبادرة «سلم كيس القمامة وخد مكانه هدية» حيث يتم توزيع كيس قمامة على المصطافين أثناء الدخول، فيما تم إطلاق مبادرة الهدايا لتحفيزهم على نظافة المكان.

دور مجتمعي لمصايف الإسكندرية

وأوضح أن المبادرة حينها قدمت هدايا كمساعدة للأسر قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً أن مصايف الإسكندرية تهتم برواد الشواطئ بتقديم خدمة مميزة بالإضافة إلى العلاقات الإنسانية والاجتماعية.

جاء ذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الذي يعد آخر أيام مصيف 2022 في الإسكندرية والذي شهد انخفاض في الزيارات عن الأيام الماضية، إلا أن مصايف الإسكندرية تستمر في مبادراتها و تكثيف المرور والمتابعة المستمرة علي شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الإنضباط والالتزام خاصة أيام الجمع وبناء عليه.