رغم ارتفاع درجات الحرارة.. 25% نسبة الإقبال على شواطئ الإسكندرية

شهدت الإسكندرية استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت 31 درجة مئوية اليوم الأحد، وسط ارتفاع معدلات الرطوبة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحراراة، شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً ضعيفا، حيث بلغت نسبة الإشغال 25% من السعة المتاحة.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب التقرير اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن شواطئ القطاع الشرقي وصلت حتي الٱن نسب الإشغال بها 25%، وهي ذات النسبة في شواطئ القطاع الغربي، مؤكدةً أن حالة البحر تتراوح ما بين أمواج خفيفة إلى متوسطة الارتفاع، تسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

المصايف تدعو المصطافين لاستغلال أيام الهدوء

وأرجعت ضعف نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية، إلى بداية الأسبوع حيث ينشغل المواطنون في أعمالهم اليومية، فيما اعتادت على زيادة نسبة الاشغال خلال أيام الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع، وهو الأمر الذي جعل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية تطالب الجميع استغلال فرصة الهدوء خلال تلك الأيام والتوافد إلى الإسكندرية.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

ووجهت مصايف الإسكندرية رسائل مقتضبة عن الحقوق والواجبات للمصطافين، إذ قالوا: «ما تسمحوش لحد يجبركم على دفع إكرامية، حافظوا معنا على نظافة الشاطئ، مع ضرورة إلقاء المخلفات في مكانها المخصص، دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا، ماتخرجوش من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، حفاظًا على الآداب العامة للطريق، مفتشينا متواجدين باستمرار على كل الشواطئ للرقابة».