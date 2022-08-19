ازدحام شواطئ الإسكندرية في «الويك إند».. و«المصايف»: اتجهوا للأقل كثافة

شهدت شواطئ الإسكندرية زحاما مع أول ساعات اليوم الجمعة، لقضاء أجازة «الويك إند»، وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، في ظل استقرار حالة البحر والأمواج بكافة الشواطئ، ما شجع المواطنين للهروب من حرارة الطقس إلى البحر بشكل آمن وسط انخفاض الأمواج.

أجواء مميزة على شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة

ووفقا للبيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن اليوم يعد مناسبا لقضاء وقتا مميزا على شواطئ الإسكندرية نظرا لهدوء أمواج البحر، وهو الأمر الذي تبعه ازدحام الشواطئ مبكرا.

موقع «مصايف الإسكندرية» حل تقليل الازدحام

وطالبت إدارة مصايف الإسكندرية، رواد الشواطئ الجدد، بضرورة زيارة موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من هـنـا، قبل الاتجاه لأي شاطئ لمعرفة نسبة الإشغال واختيار الشاطئ المناسب لهم، مؤكدة إصدار بيان تفصيلي في الثانية ظهرا عن نسب إشغال الشواطئ للابتعاد عن المزدحم منها، والتوجه لمنخفضة الكثافة.

توجيه رواد الشواطئ إلى الأقل كثافة

وأشارت «المصايف» إلى وجود مسؤولي الشواطئ ومراقبي «مصايف الإسكندرية» عبر بوابات الشواطئ المزدحمة لتوجيه الزائرين الجدد للاتجاه إلى أقرب شاطئ إليهم أقل ازدحاما.

يأتي ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية انخفاض نسبة الإشغال وسط ارتفاع طفيف في الأمواج غربا، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح مجدداً.