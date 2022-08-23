رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية وإدارة المصايف تحذر من السباحة

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن حالة شواطئ المحافظة اليوم، حيث رُفعت الرايات الخضراء في بعض المناطق، ورُفعت الرايات الصفراء في مناطق أخرى لتحذير المواطنين.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وأضافت «مصايف الإسكندرية»، في تقريرها اليومي عن حالة الشواطئ ودرجات الحرارة، أنها رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، وذلك تماشيًا مع هدوء واستقرار حالة البحر والأمواج بكافة شواطئ شرق، فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي أو ما تعرف بـ«شواطئ العجمي»، كونها غير مستقرة نسبيًا وسمحت بنزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت أن درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 29 درجة مئوية في تحسن ملحوظ في طقس عن الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة.

تحذيرات من شاطئ النخيل

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن اليوم يعد يومًا مثاليًا للاستجمام والاستمتاع بجمال مياه البحر، إلا أنه يجب مراعاة أن شاطئ النخيل مغلق، ويحظر النزول فيه حرصًا على سلامة كل شخص، كما يجب الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظًا على أرواح الجميع.