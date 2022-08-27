«الدفاع البريطانية» تعلن منح أوكرانيا طائرات بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة تمنح طائرات بدون طيار لأوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب أفراد أوكرانيين في بريطانيا على استخدامها لتطهير ساحل بلادهم من الألغام.

وأضافت الدفاع البريطانية، أنه يتم تدريب العشرات من الأوكرانيين على استخدام مركبات البحث عن الألغام المستقلة من قبل البحرية الملكية والشركاء الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة، مع بدء بعضهم التدريب بالفعل وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

استخدام مركبات البحث عن الألغام

وأضافت أنه يتم إرسال ست مركبات ذاتية القيادة للبحث عن الألغام الروسية في المياه قبالة سواحلها.

ويمكن استخدام المركبات ذاتية القيادة خفيفة الوزن في البيئات الساحلية الضحلة، وهي مصممة للعمل على أعماق تصل إلى 100 متر لاكتشاف وتحديد مواقع وتحديد الألغام باستخدام سلسلة من أجهزة الاستشعار.

في سياق متصل، حث المركز الوطني للأمن السيبراني، المنظمات البريطانية على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية للاستعداد لفترة طويلة من التهديد المتزايد بسبب الحرب في أوكرانيا.

مطالبات للمنظمات البريطانية بتعزيز دفاعاتها الإلكترونية

وقال بول مادينسون، مدير المركز الوطني للقدرة على الصمود والاستراتيجية الوطنية: «منذ بداية الصراع في أوكرانيا، طلبنا من المنظمات تعزيز دفاعاتها الإلكترونية للمساعدة في الحفاظ على أمن المملكة المتحدة، وفعل الكثيرون ذلك».

وأضاف: «ولكن من الواضح الآن استمرارنا في هذا على المدى الطويل، ومن الأهمية أن تدعم المنظمات موظفيها خلال هذه الفترة الصعبة من التهديد السيبراني المتزايد».