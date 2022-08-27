مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادثين متفرقين بطرق مدن محافظة البحر الأحمر، حيث شهد طريق سفاجا قنا انقلاب سيارة ملاكي وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والحادث الثاني وقع في الطريق الدائري بالغردقة وأسفر عن إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي وجرى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 5 مواطنين في حادث بطريق سفاجا - سوهاج

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سوهاج - سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى سفاجا المركزي.

وصرح مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، بأن السيارة الملاكي كانت تقل طبيب وزوجته وأخيه وأولاده من أسرة واحدة، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة وتدعى شيري خيري وإصابة 4 أخرين، وهم: باهي خلاف 29 عامًا، ويوسف أسامة، «عامان»، وأسامة موسى 33 عامًا، وهبة خلاف 34 عامًا، وتم نقلهم من مستشفى سفاجا المركزي إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

حادث بالطريق الدائري بالغردقة

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري بالغردقة وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص هم: أحمد أبو بكر وسماح سمير والطفل مالك 6 سنوات وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.