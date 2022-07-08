بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس الغردقة إلى 34 مصابا

ارتفع حادث مصابي انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري بالغردقة إلى 34 مصابًا، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن مصابي حادث انقلاب أتوبيس الغردقة هم:

فارس محمد

إسماعيل الطاهر

أحمد محمد

فاطمة محمد

محمد علي

محمد لطفي

جمال محمود

ربيع السيد

حنان عبدالناصر

محمد ابو الحسن

محمد خميس

محمود عبدالله

سارة سمير

علاء محمد

محمد سالم

محمد إبراهيم

محمود إبراهيم

محمد ياسر

محمد رمضان

دينا حمادة

إبراهيم السيد

سلوي محمد

أحمد نبيل

محمد حمادة

محمد السيد

أحمد توفيق

مصطفي ابراهيم

محمد حمدي

كريم حنفي

محمد خليل

محمد سعد

محمود ابراهيم

نور محمد

مصطفي رمضان

تفاصيل حادث الغردقة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارًا بانقلاب اتوبيس تابع لإحدي شركات النقل الخاصة، بطريق الدائري الاوسط بمدينة الغردقة، قادما من مرسي علم ومتجها إلى القاهرة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وتبين إصابة 34 شخصًا بإصابات متفرقة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.