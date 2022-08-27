اتحاد بنوك مصر: استقرار أزمة كورونا سر رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرارات البنوك بوضع قيود وحدود للسحب والإيداع كان سببه جائحة كورونا في الفترة الراهنة، لافتا إلى أنه بعد استقرار الظروف العامة لجائحة كورونا قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، وزيادة حد السحب من 50 إلى 150 ألف جنيه في اليوم.

أخبار سارة من البنك المركزي

وأوضح «الإتربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن البنك قرر إلغاء حدود الإيداع في البنوك وتم رفع حدود السحب إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على حدود السحب القصوى لماكينات الصرف الآلي بقمية 20 ألف جنيه في اليوم وهو مقدار معقول لسحب المواطن، لافتا إلى أن القرار جاء بعد استقرار الأوضاع إلى حد ما، ومن الضروري أن يتجه الأفراد والمؤسسات للتعامل البنكي والإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

اختصصات البنك المركزي

وأشار «الإتربي» إلى أن قرارات رفع سعر الفائدة هي من صميم اختصاصات البنك المركزي سواء داخل مصر أو خارجها بناء على معدلات التضخم في المجتمع ومستوى العلميات الشرائية وحجم الديون ومعدلات الناتج المحلي وفي حالة زيادة التضخم يستخدم البنك أدواته في السيطرة عليها، موضحا أن تداعيات وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها دورا كبيرا في تحديد سعر الفائدة في مختلف البنوك بسبب انعكاسها على مستوى الأسعار، وارتفعت قيمة التضخم في أمريكا إلى 9%، بينما البنك المركزي المصري أعلن الاستمرار في سياسته للسيطرة على الأسعار ومواجهة التضخم.

آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، والعالم كله يعاني من تداعيتها، متابعا: «يمكننا تجاوز الأزمة في حالة التعاون بين المواطن والبنك المركزي، ومصر قادرة على عبور الأزمة».