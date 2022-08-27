تفاصيل وفاة الدكتورة نورا العبد.. «ماتت بأزمة قلبية أثناء عملها»

كشف عبد الرازق العبد، عم الدكتورة نورا العبد، أخصائية النساء والتوليد التي توفيت أثناء عملها، تفاصيل وفاتها، مؤكدا أن الفقيدة خرجت من منزلها القريب من مستشفى الشهداء المركزي لإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء عملها، مشيرًا إلى أن الحزن يخيم على الأسرة وجميع أهالي قرية ميت شهاله بعد وفاة الطبيبة الشابة.

تفاصيل وفاة الدكتورة نورا العبد أثناء عملها في المنوفية

وأضاف عم الدكتورة نورا العبد «شهيدة الواجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم علموا بخبر الوفاة بعد تأخر الفقيدة في العودة وعدم ردها على هاتفها، وعندما وصلوا علموا بسقوطها على الأرض فجأة ووفاتها، وعندما سألوا الأطباء عن سبب وفاتها أكدوا أنها أزمة قلبية.

حزن في مركز الشهداء بعد وفاة الدكتورة نورا العبد

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، لوفاة الدكتورة نورا العبد أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الشهداء المركزي، والتي توفيت فجأة أثناء العمل في العيادة، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من أهالي قريتها ميت شهاله، داعين الله أن يغفر لها ويرحمها.

نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نورا العبد بعد وفاتها أثناء عملها

ونعى الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الدكتورة نورا العبد، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، كما نعت النقابة العامة للأطباء، وفاة الطبيبة في بيان جاء فيه «انتشرت كلمات الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جميع من تعامل مع الطبيبة لما عرف عنها من دماثة الخلق وحرصها على مساعدة المرضى وزملائها».