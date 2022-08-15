سبب وفاة طبيب مستشفى بنها الجامعي.. سكتة قلبية مفاجئة

قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي إن مناظرة جثمان الدكتور نبيل عادل سيدار الطبيب المقيم بقسم الجراحة وحدة الأوعية الدموية بالمستشفى أظهرت أن سبب وفاة طبيب مستشفى بنها هو توقف في عضلة القلب إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة داهمت الطبيب أثناء الراحة في سكن الأطباء بالمستشفى خلال نوبتجيات العمل أمس، حيث كان من المقرر قيامه بالراحة بعد انتهاء عدد من الجراحات ليستأنف عمله في جراحات جديدة ولكن مع استدعائه اكتشف زملائه وفاته داخل السكن.

أزمة قلبية سبب وفاة طبيب مستشفى بنها

أضاف الدخاخني في تصريحات لـ«الوطن» أن الراحل كان يعمل في النوبتجية بمنتهي النشاط وأجرى ليلة الحادث عددا من الجراحات ضمن قائمة الجراحة بقسم الجراحة العامة وحدة الأوعية الدموية، ولم يشتكي من أعراض مرضية وذهب للراحة في السكن حتى يتم تجهيز حالة لإجراء جراحة لها صباح أمس، مشيرا إلى أن التقرير المبدئي للوفاة ثبت فيه أن سبب وفاة طبيب بنها أزمة قلبية حادة أدت لتوقف القلب.

«طبيب بنها» مشهود له بالكفاءة

وتابع الدخاخني، أنه ثبت عدم وجود شبهة جنائية في سبب وفاة طبيب مستشفى بنها الجامعي، مؤكدا أن الطبيب كان مشهودا له بالكفاءة وحسن الخلق والتفاني في العمل، حيث كان من المسارعين للمشاركة في الجراحات حتى لو كانت في غير النوبتجية المخصصة له، إذ كان يعمل طبيبا مقيما بالمستشفى والجميع كان يكن له كل الاحترام والتقدير، وسيتم تكريم اسمه في القسم، والمستشفى تقديرا لجهوده في عيادة القدم السكري وقسم الجراحة.