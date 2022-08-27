رئيس اتحاد بنوك مصر: الودائع في أمان.. والدولار متوفر في البنوك

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي من أهم القطاعات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات، لافتا إلى أن المجتمع الخارجي يتحرك وفقا لمتغيرات كثيرة في الأسواق والتعاملات المالية، وتبين من المؤشرات والإحصائيات العالمية أن مصر لديها القدرة على سداد التزاماتها.

أسعار السندات تحسنت بشكل كبير

وأوضح «الإتربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أسعار السندات التي أطلقتها مصر في الفترة الأخيرة تحسنت بشكل كبير مما يعطي الأمل في السند المصري ويشجع المواطنين على الاحتفاظ به نظرا لتحسن أسعاره بالرغم من الظروف التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن السياسة المالية في مصر تطرح الأذون المالية من وقت لآخر للمؤسسات وفقا لسعر الفائدة.

ودائع العملاء في أمان

وأشار «الإتربي» إلى أن الدولار متوفر في البنوك المصرية وجميع ودائع العملاء بالجنيه المصري والدولار في أمان، والعملات متوفرة بسيولة كبيرة، موضحا أنه تم ترشيد الاستيراد لمواجهة أي ملامح لعجز في الميزان التجاري وهو ما نتج بعد جهود البنك المركزي الاستباقية «في القريب العاجل أخبار سعيدة ستعلن من خلال البنك المركزي».

بنوك مصر ملتزمة تجاه العملاء

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن مصر في أشد أزماتها لم تقترب من أي ودائع لعملائها بالجنيه المصري أو العملات الأجنية، ومصر لم تتخلف في سداد أي ودائع او التزامات مالية تجاه عملاء البنوك، والبنك المركزي ضامن لأموال العملاء.