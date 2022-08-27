هاني رمزي يعلن وفاة خاله: «ربنا يصبرنا على فراقك»

أعلن الفنان هاني رمزي، وفاة خاله الدكتور وهيبة توفيق محلي الوحش، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

هاني رمزي يعلن وفاة خاله

ونشر هاني رمزي صورة لخاله، وعلق عليها: «رحل اليوم خالي الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش على رجاء القيامة هتوحشني قوي يا خالى وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي».

نجوم الفن والرياضة ينعون خال هاني رمزي

وتوالت التعليقات على منشور هاني لتقديم واجب العزاء؛ أبرزها فريدة الشوباشي، التي كتبت: «البقية في حياتك وربنا يرحمه».

وكتب المحامي أشرف عبد العزيز: «الله يرحمة ويصبرك»، وقال أحمد حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: «البقاء والدوام لله وحده».

آخر مشاركة فنية للفنان هاني رمزي

يذكر أن الفنان هاني رمزي، شارك في دراما رمضان 2022، بمسلسل «العائدون»، الذي شارك في بطولته أمير كرارة، محمد فراج، أمينة خليل، محمود عبد المغني، هاني رمزي، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم، محمد عادل، أحمد الأحمد، رشا بلال، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.