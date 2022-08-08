هاني رمزي: عادل إمام بصحة جيدة.. «بيسأل ويطمن علينا»

قال الفنان هاني رمزي، إن الفنان الكبير والزعيم عادل إمام يمر بحالة صحية جيدة خلال الفترة الراهنة، «أستاذ عادل زي الفل، وده داعمنا وكبيرنا وسبب نجاحنا لحد اللحظة دي»، مشيرًا إلى أن الفنان القدير يعتبر الأب الروحي لكل جيله والأجيال التالية لهم، «بنشوفه بالنسبة لينا زعيم الكوميديا».

رمزي: ربنا يديله الصحة.. هو صحته كويسة الحمد لله

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع جلوسه مع الفنان إمام فدائما ما تسود حالة من السعادة والضحك لكل المحيطين به، «ربنا يديله الصحة، وهو صحته كويسة الحمد لله، ودايما بيسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا».

شقاوة أونلاين فيلمي القادم يتحدث عن السوشيال ميديا

وذكر «رمزي» أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن فيلم جديد له في دور السينما، وبالنسبة للدراما التلفزيونية فقد أعجب مؤخرًا، بإحدى السيناريوهات ولكنه لم يتفق على أي شيء حتى الآن، مستطردًا: «لو بدأت في العمل وربنا سهل ممكن نقدمه في رمضان إن شاء الله، وهو سيناريو لفيلم كوميدي بوليسي بنوع مش موجود أوي».

وتابع: «بالنسبة للمسلسل اللي لسه متعاقدتش عليه ففكرته عبارة عن جريمة بغموض معين كوميدي وفيها ضحك، ونادرًا لما بنلاقي النوعية دي، وده مسلسل لطيف وحبيته ولو اتعاقدت واتفقنا هنجهز فيه ونشتغله، أما بالنسبة للفيلم فاسمه الأولي «شقاوة أون لاين» وبيتكلم عن السوشيال ميديا، ودي حاجة مش محلية لكنها عالمية، وأي حد هيهتم بفكرة الفيلم».

واختتم: «الفيلم يوضح مدى انغمسنا في مواقع السوشيال ميديا وأصبحت مصدر معلوماتنا وسلوكيتنا وتفكيرنا دائما ما ينصب حول ما يحدث في السوشيال ميديا، وهو عالم افتراضي انغمسنا فيه».