«تموين الإسكندرية»: لدينا 8 ملايين بطاقة مصنفة ضمن الأسر الأكثر احتياجا

كشف محمد سعد الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، كافة التفاصيل الخاصة بصرف الزيادة على بطاقات التموين، إذ ذكر أن الزيادة ستكون اعتبارًا من أول سبتمبر، بمقدار 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه، وذلك على حسب البطاقات التموينية وما عليها من عدد من الأسر، موضحًا أنه تم تحديد مجموعة من الأسر الأكثر احتياجًا بناءً على «لجنة مشكلة»، ووصلت إلى 8 ملايين بطاقة من إجمالي 22 مليونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

زيادة الـ100 جنيه لأصحاب بطاقات الأسرة الواحدة

وأضاف «سعد الدين»، أن زيادة الـ100 جنيه ستكون لأصحاب البطاقات التي بها أسرة واحدة، وتكون الأسرة ضمن الفئات الأولى بالرعاية، سواء من معاشات تكافل وكرامة، وضمان اجتماعي، أو معاش حكومي أقل من 2500 جنيه، أو موظف حكومي أقل من 2700 جنيه، وأرامل ومطلقات، بينما الزيادة الـ200 جنيه ستكون للبطاقة التي بها أسرتين، فيما تكون الزيادة 300 جنيه للبطاقة فيها 3 أسر، فبعض الأسر أولادهم يتزوجون ويبقون في البطاقة، وهو المقصود بالبطاقات التي فيها أسرتين، وهي حزمة اجتماعية جديدة من الدولة لمساعدة المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

إخبار أصحاب البطاقات بالزيادة على بون الخبز

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تلك الزيادات ستكون لمدة 6 شهور، كما سيتم إخبار أصحاب البطاقات بالزيادة على بون الخبز، لأن قاعدة التليفونات لم تكتمل، مشيرا إلى إضافة 5 سلع جديدة على البطاقات، مثل الطحينة والمربى والدقيق المعبأ والتونة، لضمان حصول جميع البطاقات على تلك السلع، موضحا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة أساسية على مستوى الجمهورية، فمصر تتميز عن دول كثيرة بعدم وجود نقص في أي من السلع.