«منها التونة».. «التموين» تكشف السلع الجديدة المضافة إلى البطاقات

قال المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، إن الأسر التي ستحصل على الدعم الإضافي بنحو 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه تم تحديدها عن طريق لجنة مشتركة بين وزارات التموين والتضامن والمالية، وتحت إشراف الرقابة الإدارية.

36 مليون مواطن سيستفيدون من الدعم الإضافي

وأضاف «سعد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الأسر الأكثر احتياجا ستحصل على الدعم الإضافي بواقع 8 ملايين بطاقة من إجمالي 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الـ 8 ملايين بطاقة 36 ملايين مواطن من إجمالي المستفيدين تموينيا».

كيف تعرف أنك مستفيد من الدعم الإضافي؟

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أن أكثر من 50% من إجمالي المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية سيحصلون على الدعم الإضافي، مشيرًا إلى أنه سيجرى إرسال رسالة للمواطن المستفيد عن طريق بون صرف الخبز، وليس عبر رسائل الموبايل، بحيث يتم صرف المبالغ شهريا لمدة 6 أشهر، ما بين 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه.

وأشار، إلى أن 7.5 مليون بطاقة ستحصل على 100 جنيه من إجمالي 8 ملايين بطاقة، وذلك من 1 سبتمبر حتى فبراير 2023، لافتًا إلى أن قائمة السلع تشهد تغييرات كل فترة، حيث يتم إضافة وحذف بعض السلع، وفقا لاحتياجات المواطنين.

وأوضح: «ما تم إضافته اعتبارا من 1 سبتمبر، الدقيق المعبأ بـ11 جنيهًا والتونة بـ12 جنيهًا والمربى بـ14 جنيهًا، وطحينة أظرف بـ2 جنيه أو 3 جنيه، وهذه السلع يحتاجها المواطن، كما أن الزيت والسكر ثابتين، ولكن اعتبارا من 1 سبتمبر ستكون هناك آلية محددة لصرف الزيت والسكر والأرز والمكرونة، لأن الدولة تتحمل سلع دعم إضافي بمليار جنيه في الشهر عما كانت تدفعه».

آلية صرف الزيت والسكر والأرز والمكرونة

وحول الآلية، أكد: «في البطاقات التموينية، يكون للمواطن 2 كيلو سكر وكيلو زيت من البطاقة التي يستفيد منها فرد، و6 كيلو سكر 3 كيلو زيت للبطاقة التي يستفيد منها 3 أفراد، والبطاقة التي يستفيد منها 4 أفراد فأكثر، ستحصل على 8 كيلو سكر و4 كيلو زيت، وبالنسبة للأرز فإن البطاقة التي يستفيد منها مواطن إلى 4 مواطنين ستحصل على كيلو أرز وكيلو مكرونة، وما زاد عن 4 أفراد فإنها ستحصل على 2 كيلو أرز و2 كيلو مكرونة».