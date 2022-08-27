معاون وزير التموين: ضخ سلع بقيمة 3.8 مليار جنيه لسد احتياجات المواطنين

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الوزارة ستبدأ خلال أيام التنفيذ الرسمى لقرار الحكومة بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للمتضررين من الأزمة الاقتصادية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوهاً بأنه سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر. وأشار «كمال» لـ«الوطن» إلى أن 36 مليون مستفيد، وفقاً لما صدر عن لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، سيحصلون على الدعم التموينى الإضافى، بما يمثل 9 ملايين بطاقة تموينية، وإلى نص الحوار:

300 جنيه لكل بطاقة تضم أكثر من 3 أسر

حدثنا عن آلية صرف الدعم التموينى للمستفيدين؟

- لدينا 3 فئات وقعت فى دائرة المستفيدين من هذا القرار، جرى تحديدها من قبَل لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء وليس من وزارة التموين، فنحن جهة تنفيذ، وهذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدو تكافل وكرامة وفئات أخرى تحت هذه المظلة من الفئات المستحقة تحددها لجنة العدالة الاجتماعية، مجموع عددهم 36 مليون مواطن مُقيدين على 9 ملايين بطاقة تموينية، وهذا رقم كبير مقارنة بالعدد الإجمالى لدينا وهو 23 مليون بطاقة تموينية، فنحن هنا نتحدث عن قرابة الـ40% من أصحاب البطاقات وقعوا فى دائرة الاستفادة.

وكيف زادت موازنة التموين لمواجهة العدد الإضافى الذى سيحصل على سلع تموينية؟

- التكلفة الشهرية لهذه الزيادة هى 833 مليون جنيه، أى ستكون موازنة صرف السلع التموينية المدعومة للمواطنين لمدة 6 أشهر التى نص عليها قرار مجلس الوزراء، بتكلفة إجمالية ستصل إلى 3 مليارات و833 مليون جنيه، مع ضخ سلعى يزيد على الضخ الاعتيادى بـ30% لمواجهة إقبال المواطنين على سحب السلع من منافذ الصرف، سواء من البقالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتى، أو منافذ صرف السلع التموينية الموجودة داخل بعض المجمعات الاستهلاكية.

زيادة عدد السلع لدى البقالين إلى 30

تساؤل يهم المواطن، مع بداية سبتمبر كيف سيعرف أنه فى دائرة المستحقين للصرف؟

- لدينا 3 فئات مستفيدة من الدعم الاستثنائى، حيث ستتم إضافة 100 جنيه للفئة الأولى وهم أصحاب البطاقة التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التى تشمل من أسرتين لثلاث، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.

حصرت الوزارة عدد المستفيدين، ووجدنا أنه بالنسبة لبطاقات الأسرة الواحدة سوف يستفيد منها 7 ملايين و657 ألفاً و178 أسرة، أما بالنسبة للبطاقات التى تضم من أسرتين لثلاث فتبلغ 332 ألفاً و428 بطاقة، والتى تضم أكثر من ثلاثة أسر 926 بطاقة، وبالتالى العدد الإجمالى تقريباً 36 مليون مستفيد.

خلال الأيام الماضية ترددت أحاديث حول إضافة سلع جديدة على قوائم السلع التموينية؟

- بدءاً من 1 سبتمبر سيرتفع عدد السلع التموينية الموجودة لدى البقالين من 25 لـ30 سلعة، بإضافة 5 سلع جديدة، وهى «السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى والطحينة»، والصرف سيكون متاحاً، سواء للأفراد الذين حصلوا على حصة الزيادة أو لمن لم تُصرف لهم، فهذه السلعة متاحة ما دمت تحمل البطاقة التموينية، وتمت زيادة كميات السلع على قائمة الصرف، وللتأكيد وزير التموين أصدر توجيهاً وزارياً بقواعد صرف السلع التموينية على البطاقات، سيحصل المواطن بموجبه على زجاجة زيت و2 كيلو سكر وكيلو أرز وعبوة مكرونة لكل فرد.

طريقة صرف التموين

هناك طريقتان للصرف، الأولى أنه حينما يتوجه المستفيد مع بداية الشهر لصرف الخبز اليومى من المخبز التموينى ستظهر له رسالة فى بون صرف الخبز، نصها: «أنت مستحق 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بك لمدة 6 شهور»، وكذلك نفس الأمر مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، بعدها سيتوجه لبقاله التموينى للصرف، والطريقة الثانية هى أن يتوجه بكارت صرف السلع للبقال التموينى، وهناك سيخبره بأن له مبلغاً إضافياً يحصل به على سلع، وفى حالة كونه غير مستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة.