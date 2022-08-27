كل ما تريد معرفته عن الزيادة على بطاقات التموين.. مستمرة لـ6 أشهر

تبدأ الحكومة فى صرف زيادة دعم بطاقات التموين، ضمن الحزمة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً للدعم التموينى.

وتجيب «الوطن»، فى السطور التالية، عن أبرز التساؤلات حول زيادة دعم بطاقات التموين، التى أجاب عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى للحكومة منذ قليل.

ما قيمة الزيادة المقرر صرفها لأصحاب بطاقات التموين؟

- الزيادة سيتم صرفها لمدة 6 أشهر متواصلة، وتنقسم إلى 3 أنواع طبقاً لعدد الأسر المدرجة على بطاقة التموين، حيث سيتم صرف المساعدات الاستثنائية للبطاقة وفقاً للتالى:

- 100 جنيه شهرياً على بطاقة التموين التى تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهرياً على البطاقة التى تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهرياً على بطاقة التموين التى تضم أكثر من 3 أسر.

ما الفئات المستحقة لصرف الزيادة؟

- الفئات المنتظر إقرار صرف زيادات التموين لها سيصل لها رسالة عبر بونات صرف الخبز مدون عليها «تم إدراج 100 جنيه»، بحسب عدد الأسر المدرج.

متى سيتم صرف الزيادة؟

- خلال أيام سيتم صرف الزيادة فى صورة سلع تموينية من منافذ بقَّالى التموين.

ما تكلفة صرف زيادة الدعم الاستثنائى؟

- التكلفة الشهرية تُقدر بـ833 مليون جنيه شهرياً، وتتحملها الحكومة لمدة 6 أشهر.

كم يبلغ عدد المستفيدين؟

- أكثر من 36 مليون مواطن ضمن الحصر الذى أجرته الحكومة بـ9 ملايين و100 ألف أسرة.

كيف سيتم صرف الزيادة المخصصة لأصحاب البطاقات؟

- ستصرف الزيادة فى صورة سلع تموينية وليس فى صورة دعم نقدى لأصحاب البطاقات.