سيدة تتهم صاحب معرض سيارات في أكتوبر بضربها لخلاف على ملكية سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من سيدة اتهمت فيه صاحب معرض سيارات بمدينة أكتوبر، بضربها بمشاركة آخرين يعملون بالمعرض، نتيجة خلاف بينهما على ملكية سيارة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لضبط صاحب المعرض، فيما قدمت المجني عليها تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بها، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

المتهم استعان بأشخاص يعملون معه

وتقدمت سيدة ببلاغ للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ذكرت فيه أن صاحب معرض سيارات استعان بأشخاص يعملون بالمعرض، واعتدوا عليها بالضرب، ما نتج عنه إصاباتها بعدة جروح، بسبب خلافات بينهما على ملكية سيارة.

وقدمت السيدة تقريرا طبيا يتضمن حجم الإصابات التي لحقت بها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وقال المحامي حازم محمد لـ «الوطن» أن القانون وضع عقوبة لجنح الضرب المختلفة «إذا وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام في أثناء أداء العمل (إصابة عمل)، وإذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة».

وأوضح «محمد»، أنه إذا ثبت أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يومًا، فالعقوبة في هذه الجنحة هي السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معًا.

في حالة الضرب البسيط

ويضيف أنه «إذا كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يومًا، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيهات إلى 20 جنيها مصريا».