تفاصيل مقتل طفل على يد والده بالقليوبية: المتهم ترك الجثة حتى فاحت رائحتها

كشفت تحريات أجهزة الأمن في القليوبية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل على يد والده، أن الأب حاول التخلص من الجثة عن طريق حرقها في منطقة منطقة منطي بقليوب على الدائري، كما أوضحت التحريات أن سبب الواقعة هو أن المجني عليه -12 عاما- دائم التشاجر مع أخته، والسبب في مشاكل أسرية فقام الأب بمحاولة تأديبه منذ يومين فارتطم رأسه بالحائط وتوفى في الحال، ومع ظهور رائحة الجثة حاول التخلص منها بالحرق على الدائري بعد أن أبلغ الجيران عن الواقعة، وصدور رائحة كريهة من شقته في منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، وتبين أن والدة القتيل على خلاف مع زوجها المتهم ولا تقيم بالمنزل ولم تكن تعرف شيئا عن الجريمة.

تفاصيل قتل طفل شبرا الخيمة وإلقاء الجثة بقليوب

وأوضحت التحقيقات أن المتهم فكر حرق الجثة خوفًا بعد إبلاغ الجيران واكتشاف الأمر، ولكن الرائحة ظلت في المنزل، واختفاء الابن جعل الجيران يبلغون عنه، وخاصة أن والدة الطفل المجني عليه غير مقيمه في المنزل بسبب الخلافات الزوجية والأولاد يقيمون مع والدهم.

المتهم حرق جثة ابنه بعد قتله

وبإجراء التحقيقات معه اعترف بمكان حرق الجثة بجوار الطريق الدائري وعندما وصل رجال المباحث لم يجدوا سوى الجمجمة فقط.

وأضافت التحقيقات أن الابن تشاجر مع شقيقته ودائم التعدي عليها بالضرب واشتكت للأب، ونظرا لإدمان الأب على المخدرات ضرب الطفل فارتطم رأسه في الحائط ومات، فخشى من افتضاح أمره فتركه على السرير يومين حتى انتشرت رائحة كريهة، وأبلغ الأهالي الشرطة والتي انتقلت لمكان الحادث، وتبين وجود آثار دماء في الشقة.

بمواجهة الأب اعترف بجريمته وأرشد عن مكان الجثة في أحد مقالب القمامة بقليوب على الدائري، حيث أشعل فيها النيران للتخلص من الجثة.

كانت محافظة القليوبية شهدت جريمة قتل بشعة حيث أقدم عامل على قتل ابنه وحرق جثته بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه ودفن الجثة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد انور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغ بقيام عاطل بقتل نجله وتقطيع جثته وإحراقها بمنطقة منطى في مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تم اخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم «ي.ف.ا» بقتل نجله «ا.ي» البالغ من العمر 12 عامًا، ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة يومين، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة، وأحرق الجثة بجوار الدائري بقليوب.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته وعندما ذهبت قوة أمنية للمكان الذي تمت فيه الحرق لم يجدوا سوى جزء من الرأس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وحبس الأب .