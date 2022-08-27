طه دسوقي يحتفل بخطوبته على الاستايلست نادين.. ونجوم الفن يهنئونه (صور)

أعلن الفنان الشاب طه دسوقي، عن خطبته من الاستايلست نادين، حيث نشر عددا من الصور عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع خطيبته ومجموعة من الأهل والأصدقاء.

نجوم الفن يهئنون طه دسوقي

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة طه دسوقي، من أبرزهم، كتب الفنان عمرو وهبة: «ياهناها يا سعدها.. مبروك»، وكتبت الفنانة رنا رئيس «ألف مبروك يا طه»، وكتب محمود عبد المغني «ألف ألف مبروووووووك»، وعدد آخر من الفنانين.

مشاركة طه دسوقي في موسم دراما رمضان 2022

وحقق الفنان طه دسوقي نجاحا كبيرا، من خلال مشاركته في مسلسل «في بيتنا روبوت»، الجزء الثاني، الذي عرض مؤخرا في موسم دراما رمضان 2022، والتي كانت تدور أحداثه في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت»

وشارك في بطولة المسلسل هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، دنيا سامي، شروق أيمن، نيللي محمود، إياد أمين، ومن تأليف عمرو وهبة، ومن إخراج أسامة عرابي.