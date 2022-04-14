عمرو وهبة: «ميسي فيه حاجة ربانية.. وصلاح أفضل لاعب في العالم»

قال الفنان عمرو وهبة، إن أحمد سيد زيزو، أحد أفضل لاعبي كرة القدم الموجودين في مصر وله مستقبل مبهر، مضيفا أن حسن شحاتة أفضل مدرب مصري قديما، وحاليا حسام حسن، معربا عن حبه للمعلقين «عصام الشوالي وعلي محمد علي ورؤوف خليف».

وهبة: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

وأضاف «وهبة» خلال استضافته ببرنامج «جون مشترك» الذي يقدمه المذيع كريم خطاب، على راديو «نجوم أف أم»، أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وقبله كانت هناك مقارنة قوية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، موضحا: «ميسي بحس أن فيه حاجة ربانية تماما، لكن رونالدو بحس أنه عمل نفسه بنفسه».

وأوضح أنه يرى أن محمد بركات وسعد سمير يجب أن يظهرا في أي من الأعمال الفنية التي تخرج إلى النور.

عمرو وهبة: بحرص على الترابط الأسري في ظل ضغوط العمل

وأكد وهبة، أنه خلال فترة طفولته لم يكن يشارك تفاصيل حياته مع من حوله، لافتًا إلى أنه حريص على الترابط الأسري في ظل ضغوط العمل، فيستغل أوقات الفراغ للبقاء مع طفله دائمًا، ومناقشته في تفاصيل يومه، لافتا إلى أن نجله بلغ 5 سنوات، ويحكي له تفاصيل يومه، موضحًا أن ذلك لا يعتبر «فتنة».

ولفت إلى أنه يشارك في تربية طفله قدر الإمكان، ويوصله إلى مدرسته صباحًا لتوفير فرصة للحديث بينهما، وفي الإجازات الأسبوعية يشاركه الخروج من المنزل بشكل مستمر.