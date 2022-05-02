عمرو وهبة: لا مانع من تقديم جزء ثالث لـ مسلسل في بيتنا روبوت

كشف الفنان عمرو وهبة، الذي جسد دور شخصية «لذيذ» في مسلسل «في بيتنا روبوت2»، عن كواليس العمل وحجم المعاناة الذي واجهها أثناء تصوير الحلقات، قائلا: «الموضوع مكانش سهل أنا تعبت وضهري تعبني ووشي تعبني يعني كفاية أن الموبايل بتاعي مش بيفتح وأنا عامل لذيذ بسبب بصمة الوجه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أنه رغم الصعوبة إلا أنه استطاع نسيانها بعد النجاح الذي حققه المسلسل على مدار 30 حلقة.

وتابع: «مشاركتي في الجزء الثاني للمسلسل يختلف عن الجزء الأول، فهو مؤلف رسميا للموسم الثاني ومكتوب اسمه على التتر كمؤلف على عكس الموسم الأول، فكانت مسؤولية كبيرة كونه مؤلف وممثل في نفس الوقت».

نصائح الأطفال بمسلسل في بيتنا روبوت

وأشار عمرو وهبة، إلى أنه بعد نجاح الجزء الأول، اكتشف أن الأطفال حرصوا على مشاهدة المسلسل، ونال إعجابهم بشكل كبير، لذا تعمدوا في الموسم الثاني تزويد جرعات خفية للأطفال عبارة عن نصائح منها الكدب والإنصات لسماع كلام الأب والأم بطريقة لذيذ وزومبا، وذلك بعدما تقبل الأطفال دور لذيذ وزومبا في الموسم الأول.

وتابع أن المسلسل منذ الموسم الأول حافظ على تقديم محتوى مضحك للأسرة بأجمعها، وتلك مدرسة هشام جمال في أعماله، لكنهم شعروا في أنه لابد من وجود جانب تعليمي في المسلسل من خلال بعض المشاهد.

الجزء الثالث من في بيتنا روبوت

وعن التحضير لجزء ثالث من مسلسل في بيتنا روبوت، قال إنهم في منتصف العمل والإرهاق كان الوضع مرهقا عليهم، لأن التصوير بدأ منذ منتصف ديسمبر الماضي، لذا فهم غير قادرين على التفكير على إمكانية تصوير جزء ثالث.

وأضاف أنه بعد ردود الفعل والمطالبات بجزء ثالث من المسلسل فالحديث الإيجابي يجعلنا نفكر كفريق عمل في تقديم جزء جديد، وأنه لا يمانع من تقديم جزء ثالث لطالما الأطفال والأهالي مبسوطين.