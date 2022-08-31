أكبر فرصة لتخزين المانجو.. أنواع تتحمل لشهور وأسعار خارج التوقعات

مع قرب انتهاء ذروة موسم المانجو في محافظة الإسماعيلية، انتشرت العديد من الأنواع المحلية الصالحة للتخزين لمدد تصل إلى عامين، دون تأثر نهائي بوجودها في درجة حرارة منخفضة.

وانخفضت أسعار المانجو في سوق مدينة المستقبل بالإسماعيلية، بنسب وصلت في بعض الأنواع إلى 50%، مقارنة بالأسعار في بداية الموسم، فيما أشار بعض التجار إلى استمرار الانخفاض على مدى أسبوع على الأقل.

أفضل أنواع المانجو للتخزين

يقول المهندس إسماعيل مبارك أحد أكبر مصدري أنواع المانجو المُخزنة، إن مانجو الزبدة تعتبر من أفضل الأنواع في الإسماعيلية الصالحة للتخزين لمدد طويلة.

ويضيف مبارك لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا أخرى من المانجو تصلح للتخزين، لكنها تحتاج إلى تقطيع بطريقة معينة كشرائح، وتحفظ في درجة حرارة معينة لعدم تعرضها تغير خواصها، أهمها العويس والتيمور والأنواع الأجنبية كالكيت والكنت.

ويشير إلى أن انخفاض أسعار المانجو في المحافظة خلال الأسبوع الجاري، فرصة رائعة للمهتمين بالتخزين للعام المقبل، أو لاستخدامها في شهر رمضان المبارك.

أصناف صالحة للعصائر

يوضح مصدر المانجو، أن أفصل الأنواع المستخدمة للعصائر، والتي تتحمل التخزين لمدد طويلة هي مانجو الزبدة، مشيرا إلى أنها تحتاج درجة حرارة منخفضة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، في بداية تخزينها، ثم يتم حفظها في ثلاجات ضخمة في درجة حرارة 4 تحت الصفر.

ويؤكد العطار، أن العويس يعتبر من أفضل أنواع المانجو، التي يمكن تخزينها لمدة طويلة أيضا، بشرط تقطيعها لشرائح وحفظها في نفس درجة الحرارة، لافتا إلى أنها تصلح للاستخدام في الحلويات، خاصة الكنافة بالمانجا، التي تعد من أشهر حلويات شهر رمضان.

انخفاض أسعار المانجو

انخفضت أسعار المانجو في سوق الجملة بالإسماعيلية، خلال اليومين الماضيين، ويستمر الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع قرب انتهاء الموسم.

وسجل كيلو العويس 16 جنيها، علما بأنه يرتفع مع نوعية المحصول وجودته ليصل إلى 19 جنيها للكيلو في أجود الأنواع.

وانخفصت أسعار الزبدة، أيضا، بشكل كبير في سوق المستقبل، وسجلت 7 جنيهات في الكيلو لتصل إلى 10 جنيهات في أفصل وأجود الأنواع وأكبرها حجما.

وقال محمد عبد العزيز أحد تجار الجملة، أن زيادة الكميات المعروضة في الأسواق خلال الفترة الحالية، وراء تراجع الأسعار بشكل كبير.