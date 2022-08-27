إليسا عن مصرع جورج الراسي: لبنان أعلى دولة في معدلات حوادث السير

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد على وفاة المطرب الراحل جورج الراسي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم في حادث سير.

‏وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: «فوق كل العذابات اللي عم بيعيشوها الناس، طرقاتنا بالعتمة ومش مؤهلة عم تخطف الناس خطف، نحنا أعلى دولة عربية بمعدلات حوادث السير، وبدل ما تتحسن طرقاتنا، عم نفقد شبابنا ..جورج الراسي‬⁩».

فوق كل العذابات اللي عم بيعيشوها الناس، طرقاتنا بالعتمة ومش مؤهلة عم تخطف الناس خطف. نحنا أعلى دولة عربية بمعدلات حوادث السير، وبدل ما تتحسن طرقاتنا، عم نفقد شبابنا. هيدي الدولة لازملها محاكمة دولية لأنها عن تقتل شعبها عمدا#جورج_الراسي — Elissa (@elissakh) August 27, 2022

إليسا تنعى جورج الراسي

ونعت الفنانة إليسا، صباح اليوم، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر جورج الراسي قائلة: «الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا، نفسه بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين».

ورحل عن عالمنا جورج الراسي صباح اليوم، في حادث سير، حيث كان في طريقه للعودة إلى لبنان بعد إحياء حفل غنائي ناجح على الحدود السورية اللبنانية وأثناء طريقه اصطدم بحاجز خرساني كبير بشكل قوي، وهو الأمر الذي تسبب في وفاته على الفور.