مروان خوري: أتعاون مع إليسا في 3 أغنيات من ألبومها الجديد

كشف الموسيقار والفنان اللبناني الكبير مروان خوري عن انتهائه من تجهيز 3 أغنيات جديدة للفنانة اللبنانية إليسا من أجل طرحها في ألبومها الجديد الذي بدأت في طرح أغنياته خلال الفترة الماضية.

مروان خوري: أغنياتي مع إليسا مفاجأة

وقال خوري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعاون مع إليسا عاد مجددا بعد فترة توقف، وسيتمركز في ثلاث أغنيات من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأشار خوري إلى أن الأغنيات الجديدة من توزيع داني خوري ويساهم فيها عدد كبير من الموسيقيين.

وكشف خوري عن أن الأغاني ستكون من كلماته وألحانه ولها طابع وبريق خاص لكونها تشهد عودته للتعاون مع إليسا بعد فترة ابتعاد.

إليسا تؤجل ألبومها لبعد كأس العالم

إليسا كانت قد قررت تأجيل ألبومها الجديد، بسبب اقتراب موعد انطلاق مونديال العالم لكرة القدم قطر والذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل، ما سيؤدي إلى عدم طرح كل أغنيات ألبوم إليسا الجديد بشكل متتالٍ بسبب ضيق الوقت.

كانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية «أنا وبس» التي كانت قد تسببت في أزمة كبرى مع الشاعر أحمد ماضي والملحن زياد برجي، حيث قرر الشاعر ماضي رفع دعويين قضائيتين على إليسا بسبب عدم قيامها بدفع المبالغ الخاصة بالأغنية والثانية بسبب عدم قدرتها على غناء الأغنية بالشكل الصحيح.

يذكر أن إليسا كانت قد طرحت منذ شهرين دويتو غنائيا مع الفنانة سعد لمجرد بعنوان «من أول دقيقة».