إليسا تقدم واجب العزاء للشاعر الغنائي نادر عبد الله: أكيد الوجع وجعين

قدمت النجمة إليسا، واجب العزاء للشاعر الغنائي نادر عبد الله، لوفاة والده أمس الأربعاء.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «أحر التعازي ليك ولعيلتك بوفاة والدك صديقي العزيز نادر عبد الله، أكيد الوجع وجعين لأنك إنسان مرهف وحساس وبعرف إنه مكانة والدك كبيرة الله يرحمه والبقاء لله».

وفاة والد نادر عبد الله

يعد الشاعر الغنائي نادر عبد الله، واحداً من كبار شعراء الأغنية في الوطن العربي، وتوفي والده بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

وأعلن خبر الوفاة محمود علي، زوج شقيقة الشاعر نادر عبدالله، عبر «فيسبوك» وكتب: «بكل حزن وأسى تلقيت خبر وفاة الحاج عبدالله محمود الأشعل، والد زوجتي ووالد الشاعر نادر عبدالله».

وأضاف، «نسألكم الدعاء له إنا لله وإنا اليه راجعون يالله يا رحیم أدخله فسيح جناتك في الفردوس الأعلى، وأن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء وعظم الله أجره وصبرنا على فراقك يا أحن إنسان لله ما أخذ وله ما أعطى».

معلومات عن نادر عبد الله

من أهم أغانيه «أنا بطبيعتي» مع وائل جسار، «استمارة 6» لراغب علامة، «هي» لرامي صبري، «أنا ولا أنت» لعامر منيب، «لوحة باهتة» لأنغام، «أنا كتير عليك» لسميرة سعيد، «ولا نص كلمة» لمحمد فؤاد، «بستنى باليوم واليومين» لجورج وسوف، «أيام من حياتي» لحسين الجسمي، «عرفت اللي فيها» لتامر حسني.

وكانت آخر الأغاني التي كتبها نادر عبد الله، أغنية «شايفة فيك» للمطربة السورية أصالة من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية، وطرحتها أصالة مؤخراً على موقع يوتيوب.