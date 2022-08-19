شاعر «أنا وبس» يقاضي إليسا بسبب حقوقه المادية: شوهت كلمات الأغنية

أعلن الشاعر أحمد ماضي، مقاضاة الفنانة اللبنانية إليسا بعد طرح أغنيتها الجديدة «أنا وبس» التي كتبها «ماضي» رغم تحذيره لها بعدم طرحها، وأوضح «ماضي» فى تصريحات صحفية لبنانية، أنه أرسل إنذارًا إلى إليسا بالبريد الإلكتروني بعدم موافقته على طرح أغنية «أنا وبس»، دون دفع المقابل المادي الخاص به ولكنها تجاهلت الرسالة.

أحمد ماضي يقاضي إليسا بسبب أنا وبس

وأشار «ماضي» إلى أنه واثق كل الثقة في القضاء اللبناني للحصول على حقوقه كاملة، وأنه سيكون له الكلمة الفصل في أزمة أغنية «أنا وبس».

أحمد ماضي: إليسا قالت «بتك» بدلا من «بدك»

وكشف «ماضي»، عن رفع دعوى قضائية أخرى ضد «إليسا» بسبب تشويهها كلمات الأغنية، حيث إنها لم تكن قادرة على نطق صحيح لكلمة «بدك» حيث قالتها «بتك».

«أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي

أغنية «أنا وبس» من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع طارق توكل، وماسترينج وهندسة صوتية إيلي بربر، واستوديو هادي شرارة، ومن إخراج إنجي الجمال، وإنتاج إليسا الشخصي.

وتقول كلمات الأغنية:

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا عا خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس

وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد