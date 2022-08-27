بوتين يقرر صرف 170 دولارا شهريا للأوكرانيين القادمين إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا اليوم السبت، بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وذهبوا إلى روسيا، بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ويقضي القرار الذي نشرته بوابة حكومية بصرف معاشات شهرية قدرها 10 آلاف روبل «170 دولارا» لمن اضطروا إلى مغادرة أوكرانيا منذ 18 فبراير الماضي.

ويستحق ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري، بينما تحصل الحوامل على مبلغ مالي لمرة واحدة.

القرار يتضمن ذوي الاحتياجات الخاصة

كما يقضي القرار بصرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضا دونيتسك ولوجانسك.

ودونيتسك ولوجانسك كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في فبراير، في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

وفى الثامن عشر من فبراير الماضي، أمر بوتين بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوجانسك.

موسكو تقدم جوازات سفر روسية للأوكرانيين

وتقدم موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبرانه استحواذا استعماريا على الأراضي وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقالت روسيا إنها تنفذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية نفسها والدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية الذين تقول إن السلطات الأوكرانية تضطهدهم، وهو ما تنفيه كييف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على كييف.