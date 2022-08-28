تفاصيل وأسعار حفلة «مسار إجباري» بالأردن.. التذكرة بـ20 دينارا

تستعد فرقة «مسار إجباري»، لإحياء حفل غنائي ضخم، في عَمان بالمدرج الروماني، بدولة الأردن يوم 25 سبتمبر المقبل من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الساعة العاشرة والنصف.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري بالأردن

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل مسار إجباري بالأردن، عن أسعار التذاكر، والتي جاءت بفئة واحدة بـ20 دينار أردني، أي مايعادل 540 جنيها مصريا.

وحرصت فرقة مسار إجباري على الترويج لحفلتهم بالأردن، حيث نشروا صورة بوستر الحفل، عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقين عليه:« ‏لكل جمهور مسار إجباري في الأردن! استنونا يوم 25-9 في عَمان بالمدرج الروماني»

حفلة مسار إجباري بمدينة الإسكندرية

وكانت فرقة مسار إجباري قدم حفلا غنائيا ضخما، بمدينة الإسكندرية يوم 10أغسطس الماضي، وكانت سعر التذكرة 410 جنيهات، وأبدع مسار إجباري مسامع الجمهور بجرعة غنائية دسمة من أشهر أغانيه، بداية من «أنا هويت»، و«صباحك»، و«حاوي»، حيث تم العرض الحي الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد «نص الحاجات».

نجاح مسار إجباري في أغنية «نص الحاجات»

الجدير بالذكر ان فرقة مسار إجباري، قد حققت نجاحا كبيرا مؤخرًا، من خلال طرحهم لأغنية «نص الحاجات»، عبر قناتهم الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة.