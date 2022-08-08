«مسار إجباري» تختتم فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء آخر حفلات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني، الذي تنظيمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 10 من أغسطس.

أشهر أغاني مسار إجباري

وسوف تقدم مسار إجباري لجمهورها في مدينة الإسكندرية الذي ينتظر الحفل مجموعة غنائية شهيرة مثل «بقيت حاوي، تقع وتقوم، صباحك، نهايات الحكاوي، شيروفوبيا، وأنا هويت».

تاريخ نشأة فرقة مسار إجباري

يُشار إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست في عام 2005، وقد تم اختيار اسم الفرقة «مسار إجباري» من قبل أعضاء الفريق؛ مُعبرين عن اعتراضهم على الشكل المُنمط لحياة الشباب، الذي بالمُقابل يحصر إبداعهم في إطار يصعب الخروج منه، وساعد في تأسيس الفريق عارف الترومبيت الفرنسي Benoit Fabry الذي كان مقيما في الإسكندرية آنذاك.

ظهور مسار إجباري للنور

وقد أهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية في أماكن مختلفة في جميع الأماكن، فشاركوا في العديد من المهرجانات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وقد شاركوا أيضا في العديد من الحفلات بالدول العربية، وشمال أفريقيا.

وشاركت الفرقة في عدة أفلام منها فيلم «حاوي» للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم «ميكروفون» للمخرج أحمد عبد الله، وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض «سطور من دفاتر مصر»، وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، وجلاسكو.

أفراد الفرقة وموسيقاها

تقدم «مسار إجباري» الكلمات التي تعبر عن المجتمع المصري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تُمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، وقد تأسس فريق «مسار إجباري» على يد كل من، هاني الدقاق«جيتار»، وأيمن مسعود «كيبورد»، أحمد حافظ «باص»، وتامر عطا الله «درامز».