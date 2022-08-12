مسار إجباري لأول مرة على مسرح القلعة بـ20 جنيها للتذكرة يوم 15 أغسطس

تستعد فرقة مسار إجبارى، لإحياء حفل غنائي ضخم، على هامش مهرجان القلعة للثقافة للفنون، يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري، مشاركين مجموعة التشيللو state of harmony، وفرقة كاناك الهند.

ومن المقرر أن تقدم فرقة مسار إجباري جرعة غنائية دسمة بمجموعة من أشهر أغانيه، بداية من «أنا هويت»، و«صباحك»، و«حاوي»، بجانب أغنيتهم الجديدة «نص الحاجات».

فعاليات مهرجان القلعة للثقافة والفنون

وتضم فعاليات المهرجان 42 حفلاً متنوعًا تنطلق في الثامنة مساء يوم الأحد القادم 14 أغسطس الجاري، ويحيي أولى حفلات مهرجان القلعة للثقافة والفنون، الفنان مدحت صالح، ويتبعها بعد ذلك حفلات للفنان علي الحجار، وعمر خيرت، وفرقة بلاك تيما، ومصطفى حجاج، ودينا الوديدي، وفرقة مسار إجباري، وفرقة وسط البلد، والشيخ ياسين التهامي، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والفنانة نسمة عبدالعزيز، بسعر تذكرة 20 جنيها فقط، تشمل حفلتين يوميا تبدأ من الساعة 8 مساء إلى 12 ليلا.

حفلات مسار إجباري الأخيرة

وأحيت مسار إجباري حفلا غنائيا ضخما على المسرح الروماني بالأمس، بمدينة الإسكندرية، وكانت طرح التذاكر فئة واحدة للتذاكر وجاءت بسعر 410 جنيهات، بعد إجرائهم جولة حفلات في العالم العربي بعد أولى جولاتها الأوروبية منذ أيام، أحيت خلالها 4 حفلات متتالية بين برلين والعاصمة الفرنسية باريس وبروكسل وجنت في بلجيكا.

وحققت مسار إجباري مؤخرا نجاحا كبيرا، من خلال أغنيتهم الجديدة «نص الحاجات»، حيث حققت 600 ألف مشاهدة، عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب».