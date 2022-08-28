«معلومات الوزراء» يرصد 11 مقترحا للنهوض بالبورصة المصرية

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 11 مقترحاً اقترحها عدد من الخبراء والكتاب والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية بشأن «البورصة المصرية»، وذلك في نشرة «قضايا وآراء»، والتي يرصد فيها «المركز»، المقترحات والآراء حول قضايا المجتمع المصري من واقع الصحافة المصرية.

وتضمنت المقترحات، التي رصدها مركز المعلومات، إعادة تشكيل هيئة سوق المال كما كانت قبل عام 2010، على أن تكون هيئة مستقلة، ويديرها إدارة احترافية كما عهدناها في السابق، وهو ما سيكون له مردود كبير على البورصة المصرية.

مقترحات باستكمال أدوات البورصة وعودة وزارة الاستثمار

واشتملت المقترحات استكمال أدوات البورصة، والتوسع فيها كافتراض الأسهم، والتمويل الهامشي، وصناع السوق، وعودة وزارة الاستثمار اتلي ألغيت في السنوات الأخيرة، كونها واحدة من الجهات المهمة التي تحقق التوازن مع قطاع الأعمال ووزارة المالية.

واحتوى الإصدار أيضاً على مقترحات بشأن توفير شاشات التداول بالمجان أو باشتراك رمزي على منصة تابعة للبورصة، وباشتراك جميع الشركات المقيدة في سوق المال، وكذلك تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي، والإفصاح من البورصة عن حجم الشراء الهامشي في كل شركة يومياً.

طرح مظلة سوق صغيرة وسوق متناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال

وتضمنت المقترحات أيضاً، ربط الشركات التي تحصل على تمويل أو ترخيص من الجهات الرقابية بالطرح في سوق المال تحت مظلة سوق صغيرة وسوق متناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال.

واشتملت المقترحات على تهيئة السوق ليكون مستعداً لطرح شريحة من أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة، وغيرها من الشركات العامة العملاقة التي وجه الرئيس السيسي بضرورة تجهيزها من الآن.

واحتوت أيضاً على زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول نصف ساعة إضافية لتبدأ في 9 ونصف صباحاً، وتنتهي في 2:30 مساءًا.