بدء موسم حصاد الزيتون في جنوب سيناء.. «البيكول والفنزويل والكالاماتا» أشهر الأنواع

بدأت المزارع بمحافظة جنوب سيناء جمع محصول الزيتون الذي يعتبر المحصول الأول على مستوى المحافظة حيث تبلغ المساحة المنزرعة زيتون 24395 فدانا معظمها في رأس سدر.

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تمتاز بإنتاج أجود أنواع الزيتون، والزيت العالي الجودة، وذلك بسبب الظروف المناخية وطبيعة الأرضي الخصبة الموجودة في المدن.

زيتون بدون مواد كيميائية

قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء إن الزيتون يعتمد على المياه الجوفية، مشيرا إلى أن المزارعين لا يستخدمون المبيدات الكيميائية ويعتمدون على المخصبات الطبيعية في تسميد الأشجار، موضحا أن أشهر أنواع الزيتون في جنوب سيناء هي البيكول، الفنزويل، الكالاماتا، العجيزي، الإسباني، والدولسي.

وأضاف أن الشجرة تنتج بعد 4 سنوات من زراعتها، والعمر الافتراضي لها يصل إلى آلاف السنين، وأضاف أن مديرية الزراعة تقوم بعمل قوافل زراعية من خبراء متخصصين في مجال الزراعة لتقديم النصيحة ونشر الممارسات الزراعية السلمية للحصول على أعلى إنتاجية وأجود الأنواع.

بدء موسم حصاد زيتون التخليل

في سياق متصل قال المهندس ايمن المغربي صاحب مزرعة المغربي إن موسم جمع زيتون التخليل بدأ مطلع أغسطس الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، موضحا أن أشهر أنواع التخليل العجيزي (التفاح)، دولسي، وكالاماتا.

وتابع أن عملية عصر الزيتون سوف تبدأ في شهري أكتوبر ونوفمبر، موضحا أن زيت الزيتون في جنوب سيناء من أعلى الأنواع بالنسبة للحموضة لأن نوع الزيتون يعتبر ممتاز ومختلف عن باقي المحافظات، ويجري عصر الزيتون على البارد للحصول على أفصل زيت بدون حموضة.

وأضاف أن عمليات جمع الزيتون تجرى في الصباح الباكر وتبدأ من صلاة الفجر وحتى الساعة 10 صباحًا، موضحاً أن جمع الزيتون يحتاج أيدي عاملة كثيرة لأن الجمع باستخدام الأيدي العاملة البشرية يتطلب السرعة والإنجاز.

أسعار الزيتون

قال علي محمد أحد أصحاب محلات الخضار والفاكهة بجنوب سيناء إن سعر زيتون التخليل يبدأ من 15 جنيها حتى 20 حسب الحجم والنوع، وأضاف أن هناك إقبالا على شراء الزيتون العجيزي (التفاح) في التخليل لأنه أفضل الأنواع ويمتاز بالحجم الكبير.