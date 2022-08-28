أحمد سعد ينشر فيديو غنائه مع طفل مصاب بالسرطان بالمنيا: حبيب قلبي

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من حفله الغنائي الذي أحياه أمس الأول بالمنيا.

وظهر أحمد سعد خلال الفيديو وهو يغني مع طفل مصاب بالسرطان من الجمهور صعد على المسرح لمشاركة سعد في غناء أغنية «صاحبي يا قوي» التي أهداها في شهر رمضان الماضي لمصابي السرطان في مستشفى 57357.

وعلق أحمد سعد على الفيديو في إنستجرام قائلًا: «حبيب قلبي ده طلب مني يغني أغنية مستشفى 57357 معايا».

أحمد سعد يحتفل بأغنية «اليوم الحلو ده»

وطرح الفنان أحمد سعد، مؤخرا، عددا من الأغاني التي حققت أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب منها أغنية «اليوم الحلو ده» والتي احتفل منذ أيام سعد بتحقيقها 5 ملايين مشاهدهة كما لاقت أغنية «وسع وسع» نجاحا كبيرا وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.

أغنية عليكي عيون لأحمد سعد

وطرح سعد مؤخرا أغنية «عليكي عيون»، ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وتصدرت التريند ومحركات البحث على جوجل خلال الساعات الأولى لطرحها.