علي جمعة: 960 فتوى للشيخ محمد عبده في 6 أعوام

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه عندما كان مفتيا للجمهورية، ألف كتابا عن الشيخ محمد عبده - رحمه الل ه- منوها إلى أن الشيخ محمد عبده استمر في الإفتاء لست سنوات، وصدر عنه فتاوى بلغ عددها 960 فتوى.

نصف مليون فتوى

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن دار الإفتاء وقت إصدار هذا الكتاب في 2015 ، بلغ عدد الفتاوى الصادرة عنها حوالي نصف مليون فتوى.

وأشار إلى أنه من هنا أتت إليه الفكرة ، للبحث في أسباب هذه الظاهرة، وهي أنه في خلال 100 سنة من عهد الإمام محمد عبده، وإصدار دار الإفتاء نصف مليون فتوى في عام 2015.

12 تصورا للتساؤلات

ولفت إلى أنه تم وضع حوالي 12 تصورا من التساؤلات للإجابة عن هذه الظاهرة، أبرزها ما يلي هل هذا الأمر يرجع لكثرة الناس؟، هل يرجع إلى كثرة خطأ الفتاوى المنتشرة وحاجة الناس للتأكد؟، هل الأمر يرجع للفارق بين السكان وهو 14 مليون في عام 1905 ، و80 مليون عام 2015؟، هل الأمر يرجع إلى تطور وسائل الاتصال الحديثة لم تكن موجودة قديما؟، هل الأمر يرجع إلى شهوة المعرفة وكثرة السؤال؟.