مصرع 3 هولنديين في حادث مروري.. وإصابة جنود المملكة في «إنديانابوليس»

شهدت الممكلة الهولندية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مواطنيها وجنودها، كان من أبرزها حادث اصطدام شاحنة بحفلة شواء جنوب «روتردام»، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، فيما أعلنت وزارة الدفاع، إصابة 3 من قوات الكوماندوز المشاركين بتدريبات في الولايات المتحدة جراء إطلاق نار أمام فندقهم في «إنديانابوليس».

ولقي 3 أشخاص مصرعهم جراء انحراف شاحنة، واصطدامها بحفلة شواء في قرية«نيو بييرلاند» جنوب «روتردام» الواقعة في جنوبي البلاد.

وقالت شرطة هولندا، إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي «07:00 مساء بتوقيت القاهرة» على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب «روتردام».

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Flera personer ska ha dödats efter att en lastbil kört in på en grillfest i ett bostadsområde i Rotterdam.

Det är oklart hur många som har dödats eller vad som ligger till grund för händelsen. Flera av festdeltagarna ska ha förts till sjukhus efter händelsen. pic.twitter.com/grFv1YNSqS — Alternativ Media (@AlternativMedi3) August 27, 2022

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الشرطة إليان ماستفيك، إن شاحنة انحرفت عن الطريق واصطدمت بالحفل، موضحة لمحطة «راينموند» المحلية، أن سبب الحادث لم يتضح بعد وعدد الضحايا تحديدا لأن الشاحنة لم تُنقل من المكان بعد.

«شرطة روتردام»: نقل عدد من المصابين إلى المستشفى

وأشارت «شرطة روتردام» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى وجود العديد من القتلى ونُقل عدد آخر إلى المستشفى.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية، شاحنة نقل ثقيل تابعة لشركة نقل إسبانية وسط طاولات محطمة.

وتواجد عدد كبير من سيارات الإسعاف في موقع الحادث، فيما نشرت السلطات العديد من طائرات الهليكوبتر المخصصة لعلاج الإصابات، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

الدفاع الهولندية: إطلاق النار وقع خلال أوقات فراغ الجنود أمام الفندق

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، إصابة 3 من «الكوماندوز» التابعة لها المشاركين بتدريبات بالولايات المتحدة بإطلاق نار أمام فندقهم في مدينة «إنديانابوليس» عاصمة ولاية «إنديانا» الأمريكية.

وقالت الدفاع الهولندية إن أحد الجنديين في حالة حرجة، فيما قالت «شرطة إنديانابوليس» إن جنديين في حالة حرجة والثالث مستقرة، موضحة أن إطلاق النار وقع خلال أوقات فراغ الجنود أمام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.

الشرطة الأمريكية: إطلاق النار ناجم عن مشكلة بين الضحايا الثلاثة وشخص آخر

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 3:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في «إنديانابوليس».

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق النار ناجم عن مشكلة بين الضحايا الثلاثة وشخص آخر أو أكثر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.