هولندا تقدم تبرعات بـ106 ملايين يورو إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام هولندية، بأن 11 مؤسسة وطنية جمعت أكثر من 106 ملايين يورو، لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا، محذرة من أن الوضع هناك أصبح مقلق للغاية، وأن الحكومة وحدها قدمت مساعدات بقيمة 15 مليون يورو.

وتضم هذه المؤسسات الصليب الأحمر الهولندي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، فضلاً عن 9 مؤسسات وطنية آخرين، والذين أكدوا أن تلك الحملة بدأت في الأول من مارس وستستمر حتى نهاية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى أن إجمالي مبلغ التبرعات وصل إلى 106.2 مليون يورو.

التبرعات تستهدف 7.5 مليون طفل أوكراني

وقالت المؤسسات الهولندية في بيان لها، الإثنين، إن تلك الأموال التي يتم جمعها تستهدف ملايين الأوكرانيين خاصة 7.5 مليون طفل ممن يتعؤرضون لأوضاع إنسانية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أنه سيتم تزوديهم بالمساعدات الطبية والغذاء والمأوى.

تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا

وكان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قد حذرخلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس، من تدهور الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستبحث مع موسكوا ملفات المساعدات الإنسانية وتوفير الممرات الأمنة لإجلاء المدنين في أوكرانيا، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في أرقام القتلى خلال تلك الحرب.

وأعلن جريفيث عن حاجة المدنيين الماسة إلى المساعدات الإنسانية، خاصة الطبية والحيوية منها، مكرراً طلبه بضرورة إحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب وضمان سلامة المدنيين.وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الطارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وذلك بطلب من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، عقب قيام روسيا بعمليتها العسكرية هناك في 24 فبراير الماضي.