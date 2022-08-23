«أمستردام»: مشاركة نحو 90 عسكريا هولنديا في تدريب أوكرانيين

أعلنت هولندا، مشاركة نحو 90 عسكريا من بلادها في تدريب عسكريين أوكرانيين في بريطانيا، وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان، إن الوزيرة كايسا أولونجرين، زارت أوكرانيا، حيث بحثت مع نظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تقديم الدعم العسكري لـ«كييف».

وقدمت هولندا، لـ أوكرانيا، المعدات لإبطال مفعول العبوات الناسفة، وتدرس الإمكانيات لدعم أوكرانيا بتقديم الخبرات في مختلف المجالات والتدريب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، رجحت صحيفة «بوليتيكو»الأمريكية، قيام واشنطن بتزويد «كييف» ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.

«واشنطن» تدرج «إكسكاليبور» على الحزمة رغم عدم الإعلان رسميا

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية، إن «واشنطن»، أدرجت قذائف «إكسكاليبور» الموجهة على حزمة المساعدات العسكرية التي تمت المصادقة عليها في 19 أغسطس الجاري، رغم عدم إعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن ذلك رسميا.

وفي وقت سابق، أشار مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن «واشنطن» قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ «هارم» HARM المضادة للرادارات بشكل سري منذ فترة،، موضحا أنه لم يعلن عن نوع الصواريخ رسميا.

بدورها، دعت موسكو، لندن إلى عدم زعزعة أسس النظام العالمي المتعدد الأقطاب على خلفية تصريحات وزارة الخارجية البريطانية الأخيرة المشككة في حق روسيا، بالمشاركة في قمة مجموعة الـ20 في إندونيسيا.

وقالت السفارة الروسية في لندن، إن الدعوة دليلا على يأس بريطايا،الواضح على خلفية جهود سياسة «لندن» الخارجية لفرض الفكرة بشأن عزل موسكو على الساحة الدولية على المجتمع الدولي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عقوبات «واشنطن» على «موسكو»، لا تمنع المفتشين الروس من إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أوكرانيا: ستظهر وثيقة أولى تتضمن توصيات بشأن الضمانات بنهاية الشهر الجاري

بدوره، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بعد اجتماع مع مستشاري رؤساء وحكومات«إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-بولندا-رومانيا-المجر»، إنه بحلول نهاية الشهر الجاري، ستظهر الوثيقة الأولى، وصفها بالقوية للغاية التي تتضمن توصيات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويشعر المسؤولون الأوروبيون، بالقلق حيال احتمال انهيار الإجماع الغربي في موقفهم تجاه أوكرانيا مع بدء فصل الشتاء القاتم جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المحدودة لتدفئة المنازل، واحتمال حقيقي للركود الاقتصادي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

دا سيلفا: يجب تعزيز «الأمم المتحدة» من أجل إنهاء النزاعات

من جانبه، أعلن مرشح الانتخابت الرئاسية في البرازيل، المقررة في أكتوبر المقبل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه في حال فوزه، ستعمل بلاده كل في وسعها من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أنه من أجل إنهاء النزاعات المسلحة يجب تعزيز منظمة «الأمم المتحدة».

وأشار دا سيلفا، إلى أن إصلاح «مجلس الأمن الدولي» يجب أن يتيح للبرازيل ولدول أخر إمكانية أن تكون جزءا من المجلس.