واشنطن: عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان يؤكد التزامنا في المحيطين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن عبور سفينتين تابعتين لها «مضيق تايوان» يؤكد التزام «واشنطن» في المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

طرادا البحرية الأمريكية تشانسلورزفيل» وأنتيتام يعبران مضيق تايوان

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عبر طرادا البحرية الأمريكية «تشانسلورزفيل» و«أنتيتام»، «مضيق تايوان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعادة ما تستغرق عمليات العبور ما بين 8 و12 ساعة حتى تكتمل ويراقبها الجيش الصيني عن كثب.

وفي السنوات الأخيرة، أبحرت السفن الحربية الأمريكية وفي بعض الأحيان من دول حليفة مثل بريطانيا وكندا، عبر المضيق بشكل روتيني، مما أثار غضب السلطات الصينية.

أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين

وقال 3 مسؤولين أمريكيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية تبحران عبر المياه الدولية في «مضيق تايوان»، في أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري.

وأثارت زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، غضب بكين، التي رأت أنها محاولة أمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وكانت بكين، أطلقت في وقت سابق، من الشهر الجاري، تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان بعد زيارة بيلوسي إلى «تايبيه» في أوائل أغسطس الجاري.

جدير بالذكر، أن «مضيق تايوان»، كان مصدرًا متكررًا للتوتر العسكري منذ أن هروب حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان في 1949 بعد خسارتها حربًا أهلية مع الشيوعيين، الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.