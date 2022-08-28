سفينتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان للمرة الأولى بعد التوتر

قالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن سفينتين من البحرية الأمريكية، عبرتا «مضيق تايوان» للمرة الأولى بعد تزايد التوترات مع الصين فيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعرب متحدث باسم البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، عن معارضته الشديدة لزيارات بعض أعضاء من «الكونجرس» الأمريكي إلى تايوان بزعم أنه الزيارات غير رسمية.

مكتب شؤون تايوان يحذر سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، «ما شياو قوانج»، ردا على زيارة السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن لتايوان، يوم الخميس الماضي، إن الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ «صين واحدة» والبيانات المشتركة الثلاثة بين «بكين» و«واشنطن».

وحذر «قوانج»، سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من أن محاولاتها لجذب قوى خارجية مناهضة لـ«بكين» للقيام باستفزازات سعيا إلى الاستقلال، محكوم عليها بالفشل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

21 طائرة صينية حول تايوان

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 21 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.