تعرف على شروط استخراج رخص القيادة الخاصة والدراجات النارية

استعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، تقريرا معلوماتيا تليفزيونيا عن شروط استخراج رخص القيادة الخاصة والدراجات النارية، والتي تتمثل في الآتي:

- يتم استخراج الرخص من الوحدة التابع لها حسب محل إقامته.

- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة لأي مركبة أو دراجة نارية.

- يقدم الطلب على نموذج 256 مرور.

- شهادة طبية من ممارس عام بحالة الجسم، وأخرى للنظر وفصيلة الدم.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو محو الأمية بعد اجتياز اختبار القراءة والكتابة.

- لابد من التقدم بـ4 صور شخصية لقائد المركبة.

يحق للراسب في المرة الثانية بالاختبارات التقدم بتظلم للاختبار بلجنة مكبرة

- اجتياز اختبار شفوي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي لعدد 12 سؤالا يجيب عليه في مدة 6 دقائق.

- في حالة اجتياز الاختبار الشفوي يتم التقدم للإختبار العملي بقيادة المركبة.

- بعد اجتياز الاختبار العملي يتم استخراج الرخصة عقب التصوير من الحتسب الآلي.

- يحق للراسب في المرة الثانية بالاختبارات التقدم بتظلم للاختبار بلجنة مكبرة.

يمنع القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة

ويوجد عددا من العقوبات الصارمة في حال ارتكب المواطن أحد المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، أبرزها:

- قيادة مركبة لا تحمل لوحات أو تحمل لوحات مخالفة.

- غياب الفرامل أيضا لها عقوبات صارمة.

- ويمنع القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة.

- في حال وقوع حادث إذا امتنع السائق المتسبب في وقوع حادث عن أنه السبب في الحادث وعدم المساعدة في إسعاف المصابين.